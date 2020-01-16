Кудрин заявил об умении Мишустина чувствовать ситуацию в бизнесе

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин хорошо чувствует ситуацию в бизнесе и умеет балансировать ситуацию, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

«Лидер, который вчера был предложен правительству, больше чувствует сегодня ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Мишустин, занимая пост главы ФНС, «сумел отработать определенные механизмы администрирования налогов». «Одновременно он чувствует тот нерв цифровизации и значения новых технологий для развития всей экономики, что, на мой взгляд, тоже очень важно», – добавил Кудрин.

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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