Мишустин посоветовал коммунистам «ничего не трогать» в пенсионной системе

16.01.2020, 12:37, Новости дня

Кандидат на пост председателя российского правительства Михаил Мишустин, отвечая на встрече с фракцией КПРФ на вопрос о возможности изменений в пенсионном законодательстве, заявил, что лучше «ничего не трогать», а работать над проблемой доходов россиян.

«Лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами», – ответил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос депутата Алексея Корниенко, передает РИА «Новости».

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.



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