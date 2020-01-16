Скандалы: «Свободный сокол» нашел поддержку Юрия Чайки

Генпрокурор считает дело о краже электроэнергии на 415 млн рублей незаконным

Громкое уголовное дело о мошенничестве с электроэнергией на липецком металлургическом заводе «Свободный сокол» может быть прекращено из-за его незаконного возбуждения. Генпрокурор РФ Юрий Чайка пришел к выводу, что полиция не имела достаточных оснований для преследования руководства предприятия, а региональная прокуратура не обеспечила должного контроля за его расследованием. После служебной проверки прокурору Липецкой области было объявлено о неполном служебном соответствии, полиции же было предписано устранить нарушения. Впрочем, даже в случае закрытия дела руководство завода останется под следствием: осенью против тех же обвиняемых было возбуждено новое дело с ущербом 1,65 млрд руб.

Предупреждение о неполном служебном соответствии прокурору Липецкой области Константину Кожевникову генпрокурор РФ Юрий Чайка вынес 30 декабря (копия имеется в распоряжении “Ъ”). Согласно приказу, областной прокурор привлечен к дисциплинарному взысканию по результатам служебной проверки Генпрокуратуры. Она установила, что господин Кожевников не обеспечил «надлежащее состояние законности в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также «не принял мер реагирования в связи с необоснованным вмешательством правоохранительных органов в хозяйственные споры между коммерческими структурами» в рамках уголовного дела руководства ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»» (ЛТК).

С июня прошлого года региональное УМВД обвиняет управляющего директора и фактического бенефициара компании Антона Бабуцидзе, а также гендиректора Игоря Ефремова в особо крупном мошенничестве с электроэнергией на 415,4 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2015 год на предприятие осуществлялись поставки Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК), однако руководство завода якобы умышленно не оплачивало выставляемые счета. Через некоторое время энергетики обратились в суд, но взыскать образовавшиеся долги не смогли, поскольку пропустили сроки исковой давности. После этого ЛЭСК подала заявление в полицию. Следствие добивалось заключения господина Бабуцидзе в СИЗО, однако он был отправлен под домашний арест. Господина Ефремова суд отпустил под залог 5 млн руб. Защита бизнесменов называла действия МВД «беспрецедентным правовым нигилизмом», апеллируя к тому, что механизм исковой давности предусмотрен гражданским законодательством.

Как следует из приказа генпрокурора, уголовное дело было возбуждено «без достаточных оснований», поскольку в ходе доследственной проверки полиция не нашла данных, указывающих на признаки преступления, а также доказательств виновности привлекаемых к ответственности лиц.

По данным Юрия Чайки, липецкая прокуратура своевременно не выявила факт незаконного возбуждения дела и не приняла необходимых мер для устранения нарушений, а сам Константин Кожевников не взял надзор за расследованием под личный контроль, как того требует коррупционный статус дела.

«Вопреки позиции генерального прокурора, обязывающей с особой тщательностью подходить к проверке законности возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, Кожевников дал неверную оценку принятому процессуальному решению»,— отметил господин Чайка. Он обратил внимание на попытку следствия отправить Антона Бабуцидзе в СИЗО, хотя предметом расследования является его предпринимательская деятельность, а также на отсутствие представителей прокуратуры на заседаниях по аресту средств и активов «Свободного сокола».

По результатам служебной проверки первый заместитель генпрокурора Александр Буксман внес руководству следственного департамента МВД России требование об устранении нарушений законодательства в связи с расследованием уголовного дела без достаточных оснований и необоснованным задержанием Антона Бабуцидзе. Однако в УМВД России по Липецкой области “Ъ” пояснили, что никаких процессуальных решений по делу «Свободного сокола» пока не принималось: «Расследование продолжается». В прокуратуре Липецкой области предпочли не комментировать приказ Юрия Чайки, заверив, что Константин Кожевников продолжает исполнять обязанности.

По словам главы Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи, позиция генерального прокурора может привести к прекращению уголовного дела: «Она подтверждает выводы наших экспертов о том, что преступление было совершено не топ-менеджерами «Свободного сокола», а в отношении них». В то же время собеседник из окружения обвиняемых отметил, что в сентябре против них было возбуждено еще одно дело об особо крупном мошенничестве, где претензии касаются процедуры выкупа имущества разорившегося металлургического завода «Свободный сокол» (ЛМЗ), на мощностях которого ЛТК работает с 2013 года. Речь идет о залоговых активах на сумму 1,65 млрд руб., которые наполовину обеспечивали кредит Сбербанка, полученный в 2009 году.

Андрей Прах

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