Автоновости: Топовая версия Kia Seltos с вариатором внезапно оказалась очень дорогой

В официальном прайс-листе самой обсуждаемой сейчас вседорожной новинки от Kia значится пока лишь одна цифра — за «среднюю» версию 2WD с вариатором. Между тем, дилеры не смогли сохранить в тайне и второй ценовой ориентир, который делает упакованный «Селтос» конкурентом куда более крупных и статусных кроссоверов.

Kia Seltos в максимальной комплектации c мотором 2,0 л, вариатором и 4WD оценен в 1 804 900 рублей: таково число, указанное в графе "цена клиента" дилерского документа, фотографию которого опубликовали на портале Seltos.Club. Соответственно, разрыв между уже озвученной ценой и стоимостью топовой модификации составляет порядка полумиллиона рублей.

Hot or Not: с кем будет конкурировать в России новый Kia Seltos?

Относительно компактный Kia Seltos тем самым становится вполне сопоставим по цене с более крупными и вместительными вариантами. Из линейки Kia за те же деньги (условные 1,8 млн рублей) можно приобрести, скажем, 150-сильный Kia Sportage в далеко не бедном исполнении или даже более мощный (но переднеприводный) Sorento.

Достаточно широк спектр предложений в этом ценовом диапазоне и у других брендов. Можно купить, скажем, неплохо упакованный Hyundai Tucson, базовое исполнение Skoda Kodiaq с полным приводом или даже самую простую комплектацию новой Toyota RAV4. Интересно, что и 1,8 млн рублей за "Селтос" – это, возможно, не предел

Версия с атмосферным двигателем 2,0 л MPI (150 л.с., 179 Нм), передним приводом и клиноцепным вариатором Smartstream IVT будет стоить от 1 349 900 рублей.

Дело в том, что согласно вышеописанному документу, в нем указана цена кроссовера с двухлитровым 150-сильным мотором, вариатором и полным приводом. А ведь у Kia Seltos в нашей стране будет и более мощная модификация, которую планируется оснащать 177-сильным 1,6-литровым турбомотором. Соответственно, цена такого "Селтоса" запросто может перевалить за 2 миллиона рублей: в этом случае никаких разговоров о конкуренции с бюджетным Hyundai Creta уже идти не может.

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