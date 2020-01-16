Премьера Украины захотели отправить в отставку после публикации записи «совещания»

Депутат крупнейшей в украинском парламента фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что премьер-министр страны Алексей Гончарук должен уйти в отставку после публикации аудиозаписи с его «совещания».

Верещук заявила, что содержание аудиозаписи демонстрирует «неуважение к президенту», это «должно иметь последствия: и премьер мог бы написать заявление и уйти в отставку», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Наш».

«Однако формально у него есть годичный иммунитет, и мы не имеем права (до осени) голосовать за его отставку», – добавила она.

По словам депутата, фракция будет требовать от Гончарука объяснений касательно того, что происходит в экономике Украины.

Между тем глава пропрезидентской партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что Служба безопасности Украины должна выяснить, кто и с какой целью прослушивал Гончарука.

«У нас могут прослушивать, выходит, премьер-министра, министров, руководство Нацбанка. Это стратегические люди, стратегические должности, и надо выяснить, если это аутентичные пленки и голоса, кто их прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности в первую очередь», – сообщил он.

При этом Корниенко считает, что прослушивать премьера могли как «внешние враги Украины», так и финансово-политические группы внутри страны, недовольные реформами.

По его словам, вопрос прослушки чиновников на Украине стоит очень остро.

Сам же Гончарук написал в Telegram, что считает обнародованные в СМИ аудиозаписи якобы с закрытого совещания работой «многих людей», которым «хотелось бы, чтобы нам ничего не удалось», чтобы «Украине не удалось».

Он добавил, что таким образом власть «не испугать», и заверил, что правительство будет «еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки».

При этом глава правительства не подтвердил и не опроверг достоверность записей. Также он дал понять, что считает деятельность правительства под своим руководством достаточно успешной.

«Укрепился обменный курс, и увеличились до семилетнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике!», – написал он.

Ранее на YouTube-канале «Как обмануть президента» появился ролик с аудиозаписью «совещания» по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». Также Гончарук якобы сам себя назвал «профаном» в экономике.

В частности, приписываемый Гончаруку голос просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете.

Во второй записи, кроме уже упомянутых лиц, якобы также звучат реплики главы минэкономики Тимофея Милованова и замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Сообщается, что в Сети может быть опубликовано до 14 таких аудиороликов.

Пресс-служба правительства Украины сообщила, что «не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет».

Тем временем в украинских СМИ также распространилась информация со ссылкой на источники в офисе президента о том, что Гончарук после обнародования записей написал заявление об отставке.





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