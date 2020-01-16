Ученые раскрыли тайну гигантской катастрофы в Млечном Пути

Эксперты смогли разгадать тайну катастрофы в Млечном Пути, который столкнулся с другой галактикой. Ученые установили приблизительное время случившегося катаклизма и узнали возраст повлиявшей на него звезды.
Исследователи проанализировали объект HD 211998 Nu Indi, находящийся в 94 световых лет от Земли в созвездии Индейца. Размеры структуры в 3 раза превышают Солнце, а масса составляет 85%. Звезда появилась в Млечном Пути, и, как считают астрономы, ее перемещение через галактику изменилось. По мнению ученых, произошло столкновение с карликовым образованием системы Gaia Sausage, которое и спровоцировало катастрофу.
Согласно выводам специалистов, возраст определенного светила влияет на понимание того, как давно осуществлялось слияние изучаемых галактик. Научные сотрудники учитывают наличие водорода и гелия, поскольку эти химические элементы появились в древнейших звездах, которые впоследствии взорвались как сверхновые.
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