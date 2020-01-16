Медики рассказали, как сохранить свою память до 80 лет

16.01.2020, 12:30, Разное

Медицинские специалисты назвали способы, позволяющие сохранить память до 80 лет. Регулярные тренировки, активный образ жизни и здоровое питание позволят не потерять живой ум до глубокой старости.
Одним из важных критериев сохранения памяти является занятие спортом. Регулярные физические нагрузки приводят к развитию мышечной памяти, которая напрямую связана с функцией накопления опыта и знаний. Исследования показали, что спортивные люди в старости имели превосходные навыки мышления.

Также специалисты советуют ограничить потребление сладкого и перейти на пищу, обогащенную сложными углеводами, например, зерновые продукты. Это позволит обеспечить мозг достаточным количеством энергии. Кроме того, для сохранения памяти полезно придерживаться средиземноморской диеты, состоящей из здоровых жиров, рыбы и орехов. Немаловажную роль играют витамины.

Интимная близость аналогичным образом содействует сохранению памяти особенно у пар среднего возраста. Регулярное общение с друзьями, новые знакомства и походы в музей помогают нагрузить и активизировать мозг. Решение различных ребусов или разгадывание кроссвордов позволяют держать в уме большой объем информации, что обеспечивает хорошую память.



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