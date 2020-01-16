Рада приняла закон Гройсмана об общем среднем образовании со статьей о языке обучения

Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект №0901 «О полном общем среднем образовании», передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ в целом проголосовали 327 нардепов.

«Проект акта регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию», – сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, документ регулирует вопросы «доступа для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добросовестности в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогов».

Также регулируются вопросы «самоуправления в учебном заведении, в частности ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования».

Инициатором документа в апреле 2019 года выступили тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман и предыдущий Кабинет Министров Украины.

В первом чтении документ приняли 30 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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