Новые модели Porsche 718 GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0 появятся на российском авторынке

Компания Porsche выпустила новые модели спорткаров 718 GTS 4.0 и Boxster GTS 4.0. На российском авторынке машины появятся уже в конце апреля этого года. Цена их составит более 5 миллионов рублей.

Эксклюзивные двухместные модели будут оснащены шестицилиндровыми двигателями объемом 4,0 литра с мощностью 400 л. с, а также шестиступенчатой коробкой передач. Способны развивать скорость до 293 км/ч. Автомобили могут разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. В заводскую комплектацию входит обновленная спортивная система выхлопа, система курсовой устойчивости с режимом PSM Sport, а также пакет Sport Chrono, система, распределяющая крутящий момент, и механическая блокировка заднегодеференциала.

Заниженный кузов с двадцатидюймовыми колесными дисками, тормозная система с красными усиленными суппортами, темные детали кузова и отделки салона указывают на индивидуальный статус спортивных автомобилей. Комплектуется авто коммуникационным комплексом с семидюймовым сенсорным экраном. С помощью приложения на смартфоне можно будет выводить запись на дисплей и анализировать информацию о движении на гоночной автотрассе. Благодаря онлайн-навигация есть возможность получать данные о движении в реальном режиме. Модернизированное приложение Porsche Track Precision придает среднемоторным моделям спортивный характер.

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