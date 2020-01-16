Лавров рассказал о возможной должности в новом правительстве России

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров высказался относительно возможности своего назначения на какой-либо пост в новом правительстве страны. Глава российской дипломатии отметил, что всегда честно исполнял свои обязанности, передает RT.
«Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», – сказал Лавров на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.
Напомним, что 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который пообещал изменения в составе нового кабмина.
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