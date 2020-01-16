Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса

Верховная рада Украины рассмотрела в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в стране, данное решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект еще должен пройти второе чтение, информирует РИА «Новости».

Согласно документу, игровые учреждения будут размещаться только в отелях. Так, залы игровых автоматов появятся в трех-пятизвездочных отелях, а казино – только в пятизвездочных. Кроме того, будет введена обязательная верификация игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрация выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

В законопроекте отмечено, что за ведение игорного бизнеса без лицензии предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией оборудования и помещений. Также предлагается запретить принятие ставок от лиц младше 18 лет. По предварительным данным, средства от игорного бизнеса будут направляться через спецфонд на поддержку спорта, медицины и образования.

Ранее министр финансов страны Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет более 400 млн долларов в год.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превращается в место, где можно будет законно найти массу запретных удовольствий.

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