Гаджеты: В России разрабатывают законы для внедрения eSIM

16.01.2020, 12:26, Новости дня


Перспективная технология использования в смартфонах eSIM карт, призвана повысить безопасность, снизить стоимость устройств и обеспечить пользователя дополнительными возможностями. Выход технологии на рынок России начался с разрешения Минкомсвязи для активации eSIM в стране, с присвоением номеров, связанных с чипами телефона. Следующим шагом становится подготовка изменения нормативной базы в законодательство РФ, что обеспечит оперативное продвижение технологии.

После нескольких консультативных совещаний с ведущими мобильными операторами, чиновники Минкомсвязи изучили возможность внедрения биометрических систем идентификации абонентов и необходимые для этого изменения в законы РФ для предоставления возможности работы с технологией eSIM.

В результате выработан список нормативных актов, в которые следует внести изменения, а также разработан проект поправок в постановление правительства РФ « О порядке оказания услуг телефонной связи».

На протяжении 2020 года Минкомсвязи предложит внести изменения в четыре законодательных акта. В настоящее время идет тестирование технологии eSIM оператором Tele2. Использование в тестовом режиме eSIM имеет усеченный характер — пользователю не доступна удаленная аутентификация.

Основной проблемой развития eSIM в России была легитимизация удаленной идентификации. В настоящее время этот вопрос урегулирован и развития eSIM технологии ничто не мешает.



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