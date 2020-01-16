Гаджеты: В метеорите найдена материя старше Солнечной системы



Изучение космического пространства, истории происхождения и возникновения галактик можно не покидая Земли с использованием вещества, занесенного на нашу планету из глубин космоса. Каждый метеорит «прибывающий» на Землю из далеких галактик подвергается тщательному, всестороннему изучению, в результате чего ученые приходят к удивительным открытиям. Недавно астрономы изучавшие метеорит в Австралии выявили в уже изученном веществе, наличие незамеченной ранее космической пыли, ставшей на данный момент самым древним веществом из изученных нашей наукой материалов.

Метеорит «прибыл» на Землю еще в далёком 1969 году, когда в небе над Австралией, вблизи Мерчисона был зафиксирован взрыв в плотных слоях атмосферы. Общая масса «выпавших» после взрыва на площадь около 13 квадратных километров метеоритных «осадков» составила около 100 кг.

Уже на протяжении полувека ученые исследуют занесенные на территорию Австралии метеоритные обломки. Одним из последних открытий стало выявление вещества — ставшего самым старым из изученных человеческой наукой.

Самый древний материал, обнаруженный в метеорите, поможет ученым приблизиться к разгадке тайн формирования звезд. В Австралии обнаружено вещество в виде зерен минералов, образованных задолго до появления Солнца. Звездная пыль была впрессована в метеорит и оставалась нетронутой на протяжении от 4,6 до 5,5 млрд лет. Аналогичные минеральные зерна ученые выявляют всего в 10% попадающих на Землю метеоритах. Такие находки позволят астрономам приблизится к загадке появления первых звезд свыше 7 млрд лет назад.

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