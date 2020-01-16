Концерн Kia готов вложить в создание электромобилей и автопилота $25 млн

К 2025 году компания Kia пополнит свою линейку 11 электрокарами, включая новинку по стилю прототипа Imagine. В постройку «зеленых» авто и разработку автопилота концерн готов вложить $25 млн.
Сейчас у южнокорейской компании имеется несколько электрических вариаций моделей, изначально оснащавшихся традиционными моторами. На домашнем рынке бренд реализует кроссоверы-«гибриды» Niro, седаны K5 и K7, предлагаемые в РФ с наименованием Optima и Cadenza соответственно. На просторах Германии продается гибридный Ceed, а также паркетники Niro EV и Soul EV, наделенные электродвигателями. Кроме того, вскоре в Корее появится грузовик Bongo III EV.
Согласно планам концерна, за грядущие пять лет линейку Kia должны пополнить 11 автомобилей, включающих «специализированные» электрокары и «розеточные» модификации классических машин. Корейский бренд рассчитывает, что на них придется около 6% от общей численности проданных в мире «зеленых» авто. К 2025 году фирма намерена увеличить реализацию электротранспорта до 25% от суммарных продаж, и на это она готова выделить $25 млн, информирует iReactor.
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