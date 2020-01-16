Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры

Многодетная супруга Ромы Жукова Елена может остаться без своей двухкомнатной квартире. Причиной стала неуплата ипотечных займов за несколько месяцев.

После ухода Ромы Жукова из семьи к другой возлюбленной, Елена осталась одна воспитывать шестерых детей. Певец пообещал, что он будет обеспечивать детей всем необходимым и погашать любые финансовые вопросы, включая ипотеку на новую квартиру. Несмотря на такие заверения, как отметила супруга исполнителя, она находится на грани выселения. Ежемесячный платёж по ипотеке составляет 100 тыс. рублей, но супруг игнорирует требования банка, и посему обязанности по выплате легли на плечи его бывшей жены.

Причиной такого поведения сама Елена считает её нежелание общаться с экс-возлюбленным. Она отметила, что нежелание отца воспитывать детей является неподобающим поведением, а отказ выплачивать ипотеку — местью за её игнорирование и категорический отказ выходить с ним на связь.

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