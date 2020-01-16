Очнувшаяся после падения Ксения Пунтус раскрыла подробности инцидента

Девушка внука Никиты Михалкова, выпавшая из окна его квартиры, чувствует себя намного лучше. 20-летняя Ксения Пунтус поделилась подробностями инцидента, случившегося вечером 11 января.
Модель после того, как ее из реанимации переместили в травматологическое отделение и разрешили посещение, ответила на ряд вопросов следователя. Она призналась, что примерно полтора месяца встречается с родственником режиссера Андреем Баковым. Внук Михалкова, подтвердила пострадавшая, не является свидетелем происшествия, поскольку в это время крепко спал. Причиной инцидента Пунтус считает банальную неосторожность — ей не удалось удержать равновесие, усевшись на подоконник с планшетом.
Баков в кабинете следователя повторил, он не причастен к несчастному случаю со своей девушкой. Молодой человек спал, когда все случилось, а о травмах модели узнал от правоохранителей, когда его разбудили.
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