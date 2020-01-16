Мишустин назвал объем средств, необходимых на реализацию послания Путина

16.01.2020, 12:19, Новости дня

На реализацию задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, в 2020 году необходимо выделить около 450 млрд рублей, сообщил кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин.

«Мы работали над посланием с точки зрения расчетов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать», – сказал Мишустин на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме, передает ТАСС.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов сообщил, что объем расходов на предложенные президентом Владимиром Путиным в Федеральном послании меры в социальной сфере составит около 400 млрд рублей.

15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.



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