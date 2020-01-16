Летевший из Ростова-на-Дону в Москву самолет вернулся в аэропорт отправления

Борт Ростов-на-Дону – Москва авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт отправления после вылета по технической причине, сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Самолет рейсом №201 вылетел в среду из Ростова-на-Дону в Москву, однако через некоторое время он вернулся в аэропорт по технической причине», – сказал собеседник РИА «Новости».
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. После этого авиакомпания заменила борт, пассажиры отправились к месту назначения, задержка составила 1,5 часа сказал источник.
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