Летевший из Ростова-на-Дону в Москву самолет вернулся в аэропорт отправления

16.01.2020, 12:19, Новости дня

Борт Ростов-на-Дону – Москва авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт отправления после вылета по технической причине, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Самолет рейсом №201 вылетел в среду из Ростова-на-Дону в Москву, однако через некоторое время он вернулся в аэропорт по технической причине», – сказал собеседник РИА «Новости».

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. После этого авиакомпания заменила борт, пассажиры отправились к месту назначения, задержка составила 1,5 часа сказал источник.



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