Летевший из Ростова-на-Дону в Москву самолет вернулся в аэропорт отправления

Борт Ростов-на-Дону – Москва авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт отправления после вылета по технической причине, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Самолет рейсом №201 вылетел в среду из Ростова-на-Дону в Москву, однако через некоторое время он вернулся в аэропорт по технической причине», – сказал собеседник РИА «Новости».

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. После этого авиакомпания заменила борт, пассажиры отправились к месту назначения, задержка составила 1,5 часа сказал источник.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Число жителей Дагестана, отравившихся питьевой водой, достигло 102 человека. Все они были госпитализированы в больницы республики с острой кишечной инфекцией, сообщает Vse42.ru Сообщается, что большинство пострадавших – жители города Кизляра. Они отравились после того, как выпили воды из-под крана. В настоящее время в городе проводятся работы по обеззараживанию воды. Для жителей была организована доставка чистой […]