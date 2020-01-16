Найем о своей зарплате: Можно выбирать, что ближе – воры с откатами или менеджеры с амбициями и белыми зарплатами

Заместитель гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем задекларировал полученные 27 декабря 2019 года 176 грн зарплаты. Это указанов в его электронной декларации, опубликованной 4 января в Едином реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В Facebook Найем заявил, что такой является его зарплата в концерне, а задекларированные в декабре 2019 года 310,6 тыс. грн – премии и надбавки за предыдущий период работы.

«Не было никогда «зарплаты в 300 тыс». Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий «волонтерский» период работы в концерне. Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании», — заявил он.

Найем отметил, что у предыдущего руководства концерна официально зарплаты были вдвое ниже.

«Результаты» нам и стране еще долго разгребать. А об их неофициальных доходах мы узнавали от [журналиста-расследователя Дениса] Бигуса и Национального антикоррупционного бюро. Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой», – заявил он.

Когда финансовый директор показывает, что твоя зарплата на самом деле ещё ниже задекларированной, поскольку ещё не… Posted by Mustafa Nayyem on Teisipäev, 14. jaanuar 2020

Найем был нардепом Верховной Рады VIII созыва. До этого работал журналистом.

Найем сообщил о назначении на должность заместителя гендиректора концерна 21 ноября 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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