Консультировать по вопросам лицензирования строительства должны не в Госархстройинспекции, а в Центрах админуслуг – глава ГАСИ Костенко

Консультировать по вопросам лицензирования строительства теперь будут не в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), а Центрах предоставления административных услуг. С такой инициативой выступила и.о. председателя Госархстройинспекции Елена Костенко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Консультации по поводу получения лицензий на застройку осуществляли специалисты управления лицензирования, обследования и паспортизации, которые в процессе соответствующие лицензии принимали на рассмотрение, проводили их оформление и согласовывали», – рассказала она.
По мнению руководителя ГАСИ, ситуация, когда тот, кто рассматривает документы на получение строительной лицензии и выдает ее, также и помогает готовить сами документы, создает опасность получения неправомерной выгоды.
Костенко добавила, что консультации по различным вопросам будут организованы в Центрах предоставления административных услуг в ближайшее время. Представитель ГАСИ, не связанный с отделом лицензирования, будет консультировать граждан в том числе и по оформлению лицензий на строительство, отметила она.
Кабинет Министров 24 декабря назначил 32-летнюю Елену Костенко на должность первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 27 декабря она стала исполняющей обязанности главы ГАСИ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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