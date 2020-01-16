Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Australian Open

16 января состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинские спортсменки узнали своих соперниц, пишет «Большой теннис Украины».

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер (317 место в рейтинге WTA).

Украинка Даяна Ястремская (24 место) сыграет против одной из победительниц квалификации.

Ее соотечественница Катерина Козлова (91 позиция) встретится с австралийкой Присциллой Хон (139 место рейтинга).

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (120 место) сыграет против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.

Украинка Катерина Бондаренко (534 позиция) встретится с Ариной Родионовой, которая выступает за Австралию (201 место).

В квалификации на Australian Open все еще участвуют три представителя Украины: Сергей Стаховский, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.

Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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