Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Australian Open

16 января состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинские спортсменки узнали своих соперниц, пишет «Большой теннис Украины».
Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер (317 место в рейтинге WTA).
Украинка Даяна Ястремская (24 место) сыграет против одной из победительниц квалификации.
Ее соотечественница Катерина Козлова (91 позиция) встретится с австралийкой Присциллой Хон (139 место рейтинга).
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (120 место) сыграет против первой ракетки мира австралийки Эшли Барти.
Украинка Катерина Бондаренко (534 позиция) встретится с Ариной Родионовой, которая выступает за Австралию (201 место).
В квалификации на Australian Open все еще участвуют три представителя Украины: Сергей Стаховский, Катарина Завацкая и Дарья Лопатецкая.
Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 16 января прошли поединки квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, в которых приняли участие украинские спортсмены. Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в финал квалификации, проиграв чилийцу Алехандру Табило со счетом 6:2, 2:6, 3:6, пишет официальный сайт турнира. Стаховский был единственным украинцем на турнире. Украинка Катарина Завацкая в первом раунде квалификации обыграла китаянку Ма […]
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