Рада приняла закон Гройсмана об общем среднем образовании

Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект № 0901 «О полном общем среднем образовании», передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ в целом проголосовали 327 нардепов.

«Проект акта регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию», – сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, документ урегулирует вопросы «доступа для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добросовестности в сфере общего среднего образования; языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогов».

Также урегулируются вопросы «самоуправления в учебном заведении, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования».

Инициатором документа в апреле 2019 года выступили тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман и предыдущий Кабинет Министров Украины.

В первом чтении документ приняли 30 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 16 января прошли поединки квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису, в которых приняли участие украинские спортсмены. Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в финал квалификации, проиграв чилийцу Алехандру Табило со счетом 6:2, 2:6, 3:6, пишет официальный сайт турнира. Стаховский был единственным украинцем на турнире. Украинка Катарина Завацкая в первом раунде квалификации обыграла китаянку Ма […]