Мнение: О счастье жить в России

Написал для Ридуса панегирик России!



«Надо бы в кои-то веки прекратить, наконец, злорадно изыскивать то, что у нас в стране плохо — и написать по-настоящему оптимистический текст. Ведь люди не зря возмущаются отечественными СМИ — «почему вы все время пишете про плохое? Напишите про то хорошее, что есть у нас, зачем все время портить людям настроение?»

И такое хорошее — есть. Хватит прибедняться и искать недостатки; пора признать, что на самом деле нынешняя Россия — страна для россиян максимально комфортная… психологически. Да — средний уровень жизни в материальном плане у нас пока еще, скажем так, не дотягивает до лучших образцов; но это с лихвой компенсируется тем, что средний россиянин практически избавлен от массы нелепых ограничений, мелочного контроля и давления с самых разных сторон, которые постоянно испытывает затурканный житель так называемых «процветающих стран Запада». По сути, средний россиянин гораздо свободнее среднего западного обывателя — и именно поэтому психологически ему живется гораздо легче. И самое главное — свободу ему обеспечивают… как раз те самые «недостатки» российского социума, за которые его и принято всячески укорять и костерить.

Пробежимся по основным «факторам свободы». Начнем с простого.

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, неспособность россиян к долгосрочному планированию

Да, россияне, как они сами часто признаются, «живут как на вулкане». Если какой-нибудь западный Джо или Ганс, спроси его навскидку, «что он собирается делать 15 ноября 2023 года», просто откроет свой ежедневник и доложит, что у него там запланировано — то в России большая часть народу, причем неважно из каких слоев общества, часто не сможет ответить, что они будут делать на следующей неделе, не говоря уж про будущее лето или, не дай бог, будущий год. Психологи это называют «низким горизонтом планирования» и считают проблемой.

Но на самом деле — какая же это проблема? Проблемой это станет лишь для того, кого это отсутствие планов и уверенности тревожит. А россияне этим состоянием неопределенности наслаждаются. Это ведь, в сущности, так прекрасно — не знать, что с тобой будет, наперед. Неопределенность всегда оставляет надежду на чудо, на какую-то внезапную перемену участи, на разрушение опостылевшего плана бытия, на выход за грань, на сбычу мечт… Конечно, в 99% случаев неопределенность оборачивается своей, так сказать, задней стороной — то есть случается что-то худшее, а отнюдь не лучшее. Но ведь надежда остается. А надежда, как привыкли петь в России — наш компас земной.

Слабый уровень низовой самоорганизации, высокая атомизация российского общества

Принято считать, что атомизация — это очень плохо, так как россияне, дескать, неспособны объединяться и отстаивать вместе свои интересы. Так-то оно так — но, с другой стороны, именно раздробленность общества порождает невиданную (на Западе) степень свободы действий и высказываний у простых российских обывателей. В России, по сути, нет запретных тем, слов и областей; хочешь — высказывайся за феминизм, хочешь — против; хочешь — поддерживай теорию Дарвина, хочешь — топи за самую мрачную религию. Можешь любить чернокожих, а можешь их ненавидеть. Про политические убеждения не стоит и говорить: ты можешь быть самым отмороженным коммунистом или националистом, высказывать самые экстремальные или даже человеконенавистнические взгляды — окружающим на это абсолютно наплевать.

Это не Америка, где, скажем, несчастного активиста карликовой «Рабочей» партии Хоувейтера затравили «общественные активисты» до такой степени, что он был вынужден покинуть свой дом и уехать из родного города в никуда — в частности, из-за того, что ему в любимом магазине «за углом» отказывались даже хлеб продавать. В России даже сложно представить, что именно надо сделать, чтобы тебе отказались продать хлеб в булочной; быть чикатилой, выпущенным условно-досрочно? И то как-то не верится…

То же касается и действий: в России на самом деле самая высокая терпимость общества к самым экстремальным формам «ухаживания» за женщинами, а если даже кого-то и заподозрят в «харасменте» или даже регулярных избиениях женщин — это вызовет максимум усмешки и небольшую бурю в соцсетях, не более того.

Достаточно вспомнить, к примеру, актера Марата Башарова — ведь никакие «подвиги» не мешают развиваться его актерской карьере. А оскароносного Мела Гибсона в свое время за гораздо меньшее едва не выжили окончательно из Голливуда…

Все это почему? Низкая самоорганизация, отсутствие реальных общественных организаций — и никакая общественная травля в таких условиях просто невозможна, людей нельзя расшевелить и собрать, пусть даже с самыми благими целями. Общество инертно — и благодаря этому нестандартные одиночки с самыми экзотическими взглядами могут чувствовать себя вполне комфортно. Чем всегда и славилась Россия — свободой мысли.

Отсутствие «общественного мнения»

Тоже немаловажный фактор свободы. Ты можешь затевать любое дело, предпринимать любые шаги, улучшать свою жизнь любым пришедшим тебе в голову способом — всё ограничено исключительно твоей фантазией. Хочешь — мусор прямо из окна вываливай, хочешь — затевай у себя непрерывный ремонт с полной перепланировкой и заменой всего и вся, сверлением, бурением и оборудованием сауны с джакузи в многоквартирном доме — никто тебе и слова не скажет. Нет, точнее — слово-то, возможно, и скажут — но этим дело и ограничится. Опасаться в таких делах приходится только государства, но никак не общества или «местных сообществ» (последнее — за неимением таковых). В странах Запада, если ты будешь сильно докучать соседям, тебя, недолго думая, могут и выселить — но в России такого исхода можно не опасаться. Даже если на твои художества и обратит внимание государство — оно в России до такой степени неповоротливо, и так податливо к небольшой мзде…

В общем — свобода. То же касается и личной жизни. Свобода нравов в сегодняшней РФ воистину феноменальная, никаких ханжеских или тем паче религиозных ограничений у нас нет от слова «совсем». Заводить любовниц, бросать семьи с детьми, посещать проституток обоего пола, вести переговоры с деловыми партнерами исключительно в бане с девочками, превращать офис в свой гарем — можно всё, и такого рода «компромат» уже давно никаким компроматом и не является. Что говорить, если, скажем, весь Невский проспект в Санкт-Петербурге уклеен объявлениями от проституток (как и значительное количество других центральных улиц в российских больших городах) — и это абсолютно никого не смущает. Отсутствие необходимости оглядываться на «общественное мнение», ввиду отсутствия такового — еще одна важная свобода постсоветского человека.

Имитационная демократия

В России, понятно, никаких реальных выборов давно уже нет (многие уже сомневаются, что они вообще когда-нибудь были). Принято считать, что это плохо — но это опять же как посмотреть. Да, российская власть, даже не особенно это скрывая, раз за разом избирает сама себя; но разве такая ситуация не освобождает население от всякой ответственности за судьбу страны, своей области и своего города? А ведь ответственность — довольно неприятное, даже тяжелое чувство. Гораздо ведь приятнее называть власти всех уровней «они» и занимать по отношению к «ним» позицию капризного и вечно недовольного ребенка. Получается психологически дьявольски комфортно: если в стране (области, городе) что хорошее случилось — это, понятно, мы, это наше достижение; ну, а если что пошло не так (пенсионный возраст повысили, налоги подняли, качество хлебопекарной муки ухудшили и т. п.) — то это, конечно, «они» виноваты, опять «плохо заботятся о народе».

Отсутствие реальной выборности и сменяемости власти позволяет всем нам сколь угодно долго оставаться в удобной позиции ребенка, который ведь тоже не выбирает своих родителей — но это нисколько не мешает ему мечтать, что если бы он родился у каких-то других родителей (более богатых, умных, знатных и так далее) — то его жизнь наверняка бы сложилась куда легче, приятнее и величественнее. Отсюда, кстати, и излюбленные российские кухонные «политические» разговоры — что было бы «лучше» для России: восстановить монархию и поставить во главе кого-то из Виндзоров? Отдать страну США с белыми «Абрамсами»? А может быть, все-таки лучше Китай с его несгибаемой компартией, ведущей страну от победы к победе? Вечный кастинг на «более правильного» родителя — любимое развлечение продвинутых россиян…

Отсутствие гарантий прав собственности

На самом деле все в России знают, что у нас нет реальных гарантий прав собственности — и именно это обстоятельство является наиболее утешительным и даже обнадеживающим фактором для подавляющего большинства населения, увеличивая, опять же, его психологический комфорт. Ведь если бы такие гарантии в стране вдруг появились — как бы мы тогда мирились со всеми этими олигархами и прочими наглыми богатеями с их невесть откуда взявшимися миллионами и миллиардами?.

Как тяжело, наверно, переживает свое унижение и вопиющее неравенство рядовой житель Запада, в поте лица добывающий свою копейку, лишь бы прожить — когда видит тамошних бесчисленных богачей, беспечно радующихся жизни и плюющих с высоты своего положения на простых тружеников. Тяжелее всего им там сознавать, что пропасть между богачом и «средним классом» у них велика и непреодолима, и богач так и будет наслаждаться своими богатствами, а бедный так и будет вкалывать в постылом офисе на нелюбимой работе, дрожа за свою ипотеку и не зная, как накопить детям на обучение и себе — на лечение…

В России, слава богу, не так. Здесь тоже есть богатые, бедные и ипотека — но здесь и нет этого давящего чувства незыблемости сложившегося порядка на самосознание бедняка (то есть 80% населения страны). Тут все знают, что богатство в России — эфемерно; сегодня оно есть, а завтра уже нет. Сегодня ты завтракаешь устрицами и омарами, закупая пачками коллекционные «бентли» — а завтра уже полируешь скамью подсудимых и мечтаешь о простой жареной картошке. Неспокойно в России ни богачам, ни олигархам. Не усидеть им в своих дворцах. В лучшем случае — успеют они сбежать с частью золотишка на чужбину, в какую-нибудь дикую Австралию, где все говорят на незнакомом наречии, где они никто и звать никак, а собственный ребенок будет называть их «дедди», как неродной. Конечно, жить в России намного легче, когда знаешь, что любые причуды богатых только приближают их печальный конец, и вместо классовой злобы испытывать к ним… сочувствие. Так и достигается в России классовый мир, непонятный измученному Западу.

Слабость правовой системы, отсутствие правового сознания

Данный фактор — один из самых древних и архетипичных, испокон веков повышающий привлекательность России в глазах ее коренного населения. Конечно, иностранцами и дующими с ними в одну дуду либеральными публицистами отсутствие в России Закона и Права понимается как ужасный недостаток, переводящий страну в разряд то ли дремучей Азии, то ли вообще какого-то бантустана; однако на деле это еще один, совершенно невозможный на Западе фактор Свободы.

Ведь противоречивость или даже полное отсутствие работающей правовой системы порождает необъятный океан возможностей. Говоря проще — возможно всё. Были бы, как говорится, деньги, желание и немного везения. Можно и в заповедниках охотиться, и строить жилье в природоохранных зонах, и строить предприятия с любым уровнем выбросов, и не платить работникам зарплату, и даже — о ужас. — не платить налоги… Для по настоящему энергичного человека в России любые ограничения не стоят бумаги, на которой они написаны. Надо лишь соблюдать некоторые условия — быть знакомым с Кем Надо и вовремя заносить кому надо. И всё. Разве это не простор, разве это не полет? Разве ради одного этого не стоит жить в России?.

Перечислять преимущества российского устройства и образа жизни можно еще долго, но для закругления темы я назову еще лишь одно глобальное преимущество — на этот раз общефилософского, даже экзистенциального свойства:

Вопиющее несовершенство, нелепость и убогость устройства и образа жизни

Да-да. Для человека думающего, неравнодушного, не чуждого нравственным поискам — именно вышеназванное свойство РФ является одним из наиболее привлекательных из всех перечисленных (в прямом значении слова — то есть буквально «влекущим к России»). Вы спросите — как может несовершенство быть привлекательным? А вот так. Не зря даже уехавшие из страны вроде бы навсегда в эмиграцию душой все никак не могут от нее «отлипнуть» — все пишут, пишут, читают и спорят именно о ней, сердешной…

Почему? А потому что Запад — слишком уж правильный, размеренный и совершенный. О чем там говорить? Что обсуждать? Русский человек страдает на Западе — «поговорить не с кем и не о чем». Взять тот же Фейсбук западного человека — что там? Сплошные котики, закаты, фотографии дурацких ужинов, обсуждение покупок и «как вести себя на собеседовании». Смертная тоска. И в общении несчастные западные люди ведут себя точно так же — они зажаты, они вечно «на позитиве», им скучно друг с другом. Почему? А потому что у них нет общей темы. Их страны благополучны, раз и навсегда устаканены, вся их жизнь — движение в заданной колее. И рассуждать они могут разве что о несовершенстве человеческой природы и самого Бытия — а после таких рассуждений путь, известно, один — в петлю.

Но не то — Россия. Несовершенства родины столь очевидны и так бросаются в глаза, что вот уже 150, а то и все 200 лет подряд любимая и неиссякающая тема всех российских разговоров по душам — это разные вариации одного: «Как нам обустроить Россию». Об этом говорят и мужики в гараже, и рыбаки на рыбалке, и интеллигенты на кухне, и академики на банкете, и бандиты в бане. Всем это интересно, всем есть что сказать, у каждого есть свой задушевный рецепт. Разговоры продолжаются заполночь, к ним подключаются женщины (в случае бани — девочки), споры кипят, цель кажется так близка… Ну, а потом — еще по одной, и спать. Завтра с новыми силами на работу.

Видано ли такое счастье на Западе? Увы, нет. Им остается только, как и прежде, угрюмо завидовать загадочной русской душе.

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Источник: Размышления вольного социолога

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