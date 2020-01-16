Эксперты рассказали о нехирургическом методе удаления жира

Ученые сообщили о создании новой технологии, позволяющей избирательно уменьшать количество жира почти в любом месте в организме. Известно, что для этого понадобится лишь безопасный инъекционный раствор льда.

Сегодня огромное количество людей страдает из-за проблем с лишним весом. Некоторые люди соглашаются на существующий сегодня метод хирургического удаления жира, однако есть и те, кто не готов ложиться под нож. Специалисты рассказали, что сейчас они работают над созданием нехирургического метода удаления жира. Пока технология не одобрена для использования, но уже известно, что она предназначена для удаления жира в брюшной полости или в других частях тела.

Эксперты считают, что такой способ борьбы с лишним весом может стать одной из наиболее популярных косметологических процедур в будущем. Методика является очень простой и удобной в использовании.

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