Мишустин рассказал об изменениях в пенсионной системе

Пенсии – один из главных вопросов, волнующих россиян.

Недавние изменения многие восприняли в штыки. Пенсионный вопрос во время

встречи с Михаилом Мишустиным подняли депутаты от фракции КПРФ.

Коммунисты поинтересовались у кандидата, допускает ли он отмену пенсионных изменений 2018 года. «Лучше ничего не трогать, мне

кажется», – отметил Мишустин.

По некоторым данным, одним из его приоритетов в должности

главы правительства будет поддержка бизнеса. Мишустин намерен снизить барьеры

для предпринимателей. Кроме того, он собирается сосредоточиться на

исполнении нацпроекта «Цифровая экономика».

Глава ФНС пока не назвал кандидатов на министерские посты,

однако анонсировал, что в случае прихода в правительство там произойдут изменения. Впрочем, некоторые эксперты считают, что ряд министров

уходящего кабмина могут сохранить посты.

Мишустин — это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, …

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 15, 2020

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев подал в отставку,

президент Владимир Путин немедленно ее принял. Возглавить кабинет министров он

предложил 53-летнему руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину.

На государственную службу он пришел в конце 1990-х

годов. Руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости,

занимался развитием особых экономических зон. На должности главы ФНС активно

занимался внедрением новейших технологий и онлайн-сервисов в работу ведомства.

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