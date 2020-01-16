«Короче, я сдалась». Победительница «Танцев со звездами» Мишина разрешила сыну покрасить волосы в голубой цвет

Участница шоу «Танцы со звездами» на «1+1», украинская актриса Ксения Мишина поделилась в Instagram совместным снимком со своим восьмилетним сыном Платоном.
На фото мальчик запечатлен с голубыми волосами.
«Короче, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос. ⠀ Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков», – написала она.
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Короче, я сдалась )) * После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос * … * Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем )) но все же не передать уровень счастья и радостных криков ))) * Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями? * Спасибо @ndlspaclub *
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.
Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ «Крепостная».
С отцом своего сына Платона Мишина не живет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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