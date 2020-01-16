На Донбассе 15 января погиб 24-летний военнослужащий 92-й ОМБР Кучкин

Военнослужащий, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15 января, служил 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, ему было 24 года. Об этом сообщила пресс-служба ОМБР на странице в Facebook.

«15 января в нашей военной семье случилось большое горе – мы потеряли побратима. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение в голову старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был старшим стрелком механизированного батальона», – говорится в сообщении.

Военнослужащий дежурил на взводно-опорном пункте, когда пуля снайпера попала ему в лицо.

«Побратимы пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер. Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов. Всего месяц назад женился. От первого брака имеет сына-школьника. Мы искренне сочувствуем родным Алексея и просим прощения за то, что не уберегли», – говорится в сообщении.

Із глибокою скорботою мусимо повідомити про болісну втрату у наших лавах. 🕯15 січня у нашій військовій родині сталося… Posted by Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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