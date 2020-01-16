Мнение: Письмо: «Выросла Ищейка, адовая Ищейка»

Штурмана отличает уверенность, что если он не будет держать одну руку на пульсе, а другую на шее партнера, случится непоправимое.

А если будет, сможет удержать, заставить, принудить, подчинить.

И все свои силы в отношениях Штурман тратит на то, чтобы бороться с партнером, стараясь сломить его волю.

Если вы не убьете в себе Штурмана, даже не мечтайте ни о каких отношениях. Вас даже дети будут выносить с трудом, не то что партнеры.

korasonn

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пишу с надеждой попасть на разбор. Спасибо огромное за то, что Вы делаете.

Уже писала ранее, когда аккаунту не было трёх месяцев, и даже не удосужились прочесть правила написания в рубрику(

(И она опять написала на 4 дня раньше. Казалось бы, такая мелочь — 4 дня, подожди со своим решетом, но Штурман обязательно постарается продавить СВОЕ. Хоть крошку, но продавить. И вот я сейчас публикую, и автор укрепляется в своей привычке навязывать свои условия. Укрепляйтесь, автор, оставайтесь Штурманом и разрушайте свою жизнь)

Ситуация банальная.

Брак, двое детей, на момент начала истории — одной 2 года, второй — 2 месяца. Началась свистопляска в августе.

(У автора трое детей. Дочитаете письмо, расскажите, почему она упоминает в начале только двух)

Предыстория.

Мне почти 40, мужу 30. Начали жить вместе 8 лет назад, поженились 5. Познакомились на парковке у дома, новостройка, я с сыном (ему было тогда 11, вдова) жила 2мя этажами выше, он с родителями в том же подъезде.

Начали общаться по-дружески, М устроил моего сына в секцию спорта, которым на тот момент занимался, к своему приятелю.

Часто приходил к нам в гости, по утрам брал сына на пробежку, подружился с ним. Через несколько месяцев начали жить вместе. Потом поженились. Его семья (родители,старшая сестра, другие родственники) очень хорошо приняла меня и моего сына. Есть ещё такой момент. До знакомства с его семьёй ( мы стали общаться не сразу, боялась, что не примут) думала, что моя ОЗ выше — самая большая из возможных квартир в доме, две хорошие машины, хорошая работа, а он студент. Когда уже жили вместе — увидела, что его семья очень обеспеченная, и, мягко говоря, с хорошими ресурсами.

(Она его на десять лет старше, но думала, что ее ОЗ выше. И вот эта корона — приписывать себе большую значимость, большую силу, большую правоту — растет в отношениях на протяжении 8 лет)

М всегда говорил, что хотел бы как минимум двоих детей. Вся его семья твердила то же самое. Часики мои взрывались, поэтому родилась первая дочка, через 1,10 — вторая.

(У нее уже был ребенок, но она считает, что часики взрывались. Очень хотелось посильней прикрепиться к мужу и его семье. В результате слила кучу своей территории и действительно намертво прилепилась, оказалась в зависимости. Доля всех Штурманов)

Параллельно училась, получила ещё одно ВО. Вторая беременность была сложная, с кучей ограничений. Была договоренность, что пока я справляюсь сама, а с появлением второго ребенка М будет брать на себя больше обязанностей. Но с появлением второй дочки М стал шланговать, резко появились вечерние тренировки, или вечера за компом.

(Она решила родить в 40 лет третьего, хотя и с вторым муж не помогал, поскольку она им командовала и распоряжалась, все время давила и достала его. Автор, вы поднатужьтесь и родите четвертого. Должна же совесть у этого козла проснуться? Если не поможет, то пятого рожайте. Надо бороться до конца и ни в коем случае не сбавляйте командирский тон, объявляйте мужу прямо об его обязанностях всегда, повторяйте, твердите, настаивайте)

Я бесилась, разрывалась между детьми, его значимость казалась никакой. Чувствовала себя обманутой.

(Его значимость в тот момент была огромной. Она и третьего ребенка родила только ради того, чтобы заставить мужа уделять семье больше внимания. Но ей кажется, что значимость его была никакой. Кто опишет, почему она так старалась считать?)

В один из таких вечеров меня накрыло, я разоралась, что он не делает ничего из обещанного, помощи не вижу, есть только необходимость обслуживать ещё и его, далеко не самого аккуратного, и не пошёл бы он в таком случае. Он пошел. Спустился на 2 этажа ниже, обратно, к родителям.

(Поднатужилась, подкопила уверенности в своей правоте и обрушилась на мужа. К сожалению, вместо ожидаемой паники и осознания, как дорога ему семья, муж просто ушел к родителям. Она переоценила свою значимость, думая, что уж с двумя-то его детьми она ему точно дороже всех на свете. Но его от ее штурманства слишком давно тошнило)

Я извинилась много раз, пыталась поговорить. Сказал, что долго терпел. Что в нем что-то сломалось. Что жить со мной больше не хочет.

И да, я штурман, 100%.

(Штурманы гордятся тем, что они Штурманы)

Уже полгода живём отдельно.

Водит старшую дочку в садик по утрам (5 минут), приходит к детям раз в неделю на пару часов в выходной. С моим сыном по-прежнему хорошие отношения.

(Он ей помогал растить сына, но она сразу почти обесценила все его вложения. Возможно даже считает, что это ее вложения — такой хороший сын, с которым муж дружит. А вот с сыном как раз она его не штурманила и не считала это его долгом, они не были женаты, поэтому он и занимался с ним с удовольствием всегда)

За это время съездил в Тай, ещё пару мест, новогодние праздники я встречала с детьми и его родителями за городом, он в компании. Свой др уехал отмечать на сутки, последние два месяца не ночует по выходным дома( у родителей). На прямые вопросы » есть ли кто?»- ни да, ни нет не говорит. На предложение развестись просит не торопиться, типа, давай попробуем нормально общаться, а там видно будет. ( Нормально общаться — не требовать помощи с детьми более, чем он сам даёт, и не задавать вопросов, цитирую)

(Предложение развестись — ее очередные щипцы, которыми она пытается на него давить. Но когда он с ней разведется, она будет точно так же преследовать его как и сейчас. Как ее требование уйти было ее блефом, после которого она долго извинялась, так и предложение развода — блеф. Все это щипцы, которыми она пытается добиться подчинения)

Однажды зайдя к нему, увидела препараты для потенции и отсрочки эякуляции. На вопрос ответил, что на всех этих нервяках даже мастурбировать не может под порно, чувствует себя неполноценным, думал, после Тайланда развеется и все пройдет, но не помогло, и врач выписал это.

(Муж уже ушел, возвращаться не хочет, скоро им предстоит развод, но она продолжает выслеживать его и долбать скалками, думая, что имеет власть)

Про порно — да, раньше водилось за ним. Но, думаю, не в этот раз.

(Она не понимает, что он уже ушел от нее, потому что находится с ним в полном слиянии)

Общаемся нормально с переменным успехом. Его очень сильно качает. То куча комплиментов, как хорошо выгляжу, какая красивая, пытается обнять, прикоснуться, то жёстко обесценивает, » ты для меня ничего хорошего не сделала».

(Его вообще не качает. Он стабилен в своем отношении к ней. Когда она не лезет к нему, он старается с ней общаться дружелюбно, когда она лезет со штурманством — посылает)

Каждый раз, когда мне становится понятно, что он не ночевал, — общается виноватым тоном, «ты мне дорога, ты хорошая мать, я тебя уважаю» и все такое вот. Первое время, когда ещё не провела параллель, когда звонки выпадали на вечер сб — орал в трубку, что он гуляет с друзьями, не надо ему звонить и тд.

(Ей кажется, что чувство вины — это хорошо, это заставит его подчиниться. Она рада, когда замечает чувство его вины. Значит есть еще крошки совести, значит можно на это давить)

А когда ему надо туда ехать, в сб вечером, телефон разрывается от смс, абсолютно бесчувственные глаза, он не тут, это видно. И все обстоятельства, которые мешают уехать вызывают приступы бешенства. Так недавно в дтп попал, везя нас с дачи. Я выгребала детей из стоящей посреди оживленного перекрестка машины, он просто сел к второму водителю заполнять бумаги, не сказав ни слова.

(Автор, вы бесите мужа очень сильно, он крайне расшатан. Не возите с ним детей хотя бы, это опасно для них. У вас в начале письма — две машины. Возите сами)

Меня колбасит каждую субботу, трясет. Стараюсь не звонить и не писать, с тех пор, как поняла всё.

(А не будь у него любовницы, это что-то поменяло бы? Видите, с уходом мужа автор вообще не поняла, что что-то поменялось, он как был ее собственностью, так и оставался. И только сейчас ее вдруг затрясло)

Спорт он бросил, вылезла язва желудка, за это время несколько дтп по его вине.

(Ему надо отселяться подальше от автора. Не на два этажа, куда она может в любой момент притащиться, а на другой конец города)

Тут ещё такой момент.

Где-то через год совместной жизни он спалил анкету на сз, и кучу интимных переписок, там даже веерные рассылки были про «провести вечер в интимной обстановке». Тогда у меня выросла ищейка. Адовая Ищейка.

(Ищейка у нее выросла не потому что она — адов Штурман, а потому что он спалился)

Я нарыла ещё в его телефоне и соцсетях. Предложила ему по телефону забрать вещи, пока меня нет, погулять годик-другой, а там посмотрим. Тут же познакомилась в пробке с парнем на крутом авто, оставила ему номер, и он мне позвонил как раз, когда М пришел разговаривать. Он тогда сделал всё, чтоб остаться. Где-то год у меня прогрессировала ищейка, он дал мне пароли от всего, чего можно, потом я успокоилась, и как и прежде, никуда не лезла.

(Вот так автор обращалась с мужем с самого начала. Ультиматумы, угрозы, месть через свой передок с первым встречным. Очень эффективные методы. И раз будущий муж испугался, она укрепилась в этом. Хотя он уже в то время понял, что от этой бабы ему надо бы сваливать, просто долго не решался)

Но тогда я была свободна, а сейчас он спокоен, что никуда не денусь. Финансово завишу. Физической помощи с детьми нет. Я с ними одна, сама, и желания или времени ни на кого нет.

(Она думает, что муж рад, что она привязана, он потирает ручки. Хотя он болеет, попадает в постоянные ДТП и не знает, как от нее отвязаться, чтобы это не ударило по детям. И еще обратите внимание на главное. Она одним тоном высказывает про свою финансовую зависимость и отсутствие помощи с детьми. Хотя с детьми постоянно помогают его родители, и он тоже помогает. А финаносово она полностью у них на шее, но предьъявляет это как их провинность перед ней. Такую подтасовку вложений делает каждый адов Штурман, у них всегда есть векторная Попрошайка, и им все остаются должны, сколько бы на них не потратили)

В его семье мать всегда спокойно относилась к походам отца налево, сейчас сестра так же живёт с мужем. Это выяснилось поздновато, к сожалению.

(Генетически дефектный или неверно запрограммированный в детстве, а она не досмотрела)

Прокручивая назад, понимаю, что сразу после вторых моих родов он очень трепетно стал относиться к своему телефону, нервничал, когда брала, например, посмотреть погоду. А в день родов мне упало в ватсапп сообщение «пошли?», которое он быстро удалил, а когда узнал,что успела прочитать — неуклюже пытался выкрутиться.

(Очень важно прокручивать назад и уточнять, когда это все началось. Если понять тот самый день, можно вернуться в прошлое и удушить его бунт в зародыше)

Я не знаю, что тут делать. Можно ли что-то сделать. И есть ли, что спасать.

(Автор, вам нужно спасать себя. Вы в плохом состоянии. Займитесь собой и дочками маленькими. Муж очень полезен для вас и для них, и его семья очень полезна. С ними надо сохранять мирные отношения, научиться относиться к ним с уважением, и к матери его, и к сестре. Не гоняйтесь за мужем со скалками и Ищейками, не давите на чувство вины его, иначе доведете, и он, и семья отвернутся от вас. Или на тот свет его отправите. Хотя я иногда думаю, что девиз Штурмана «Не доставайся же ты никому!» как у Карандышева, и отправить на тот свет непокорных партнеров — их цель)

Я очень благодарна ему, что помог вырастить сына. Хочется, чтоб и наши дети росли в полной семье, нормальной, с двумя родителями. Иногда кажется, что ее и не было. Это какой-то страшный сон. Ощущение беспомощности и полной размотанности. Знаю, что сама виновата.

(Вы не благодарны ему, что помог вырастить сына. Благодарность совсем не так выглядит. Вот это вот свое штурманское «хочется» в отношении действий других людей надо научиться засовывать себе в одно место. И жизнь наладится)

Эволюция, спасибо Вам огромное. За эти три месяца не сошла с ума только благодаря Вам. Перечитала весь архив.

(Лучше бы бульдожью хватку ослабили на шее мужа)

Простите, что длинно. Пыталась сократить, как могла.

Источник: Эволюция

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