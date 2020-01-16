«Позорище»: Владимиру Зеленскому дали пинка из-за Михаила Мишустина

Эксперт призвал Владимира

Зеленского закрыть данную интернет-площадку. «Эти клоуны из

«Миротворца» каждый раз на значимых инфоповодах пытаются напомнить о

себе и о своем убогом сайте. Теперь выдвижение Михаила Мишустина на пост

премьер-министра России им не дает покоя», – констатировал собеседник «Дни.ру».

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