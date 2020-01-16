«Позорище»: Владимиру Зеленскому дали пинка из-за Михаила Мишустина

Эксперт призвал Владимира
Зеленского закрыть данную интернет-площадку. «Эти клоуны из
«Миротворца» каждый раз на значимых инфоповодах пытаются напомнить о
себе и о своем убогом сайте. Теперь выдвижение Михаила Мишустина на пост
премьер-министра России им не дает покоя», – констатировал собеседник «Дни.ру».
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Последнее: Депутат Госдумы РФ, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам и запретить деятельность микрокредитных и коллекторских организаций. Об этом 14 января Жириновский написал в своем Twwitter . «Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. ($649,6 […]
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