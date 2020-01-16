Сёмина ответила на критику Цымбалюк-Романовской: «Как может привлекать эта моль?»

Тамара Сёмина решила ответить на критику Виталины Цымбалюк-Романовской после передачи «Пусть говорят». Народная звезда назвала пианистку «молью», которая не может привлекать мужчин.

Конфликт между двумя представительницами актерской среды продолжается до сих пор. Недавно Сёмина не стала игнорировать травлю экс-супруги Джигарханяна и ответила ей так же дерзко. Знаменитость всегда была против отношений актера и Цымбалюк-Романовской, поддерживая его бывшую жену Тамару Власову. После воссоединения пары коллега артиста посетила телешоу, где прокомментировала радостное событие. Возможно, слова знаменитости не одобрила пианистка, которая принялась оскорблять её в Instagram. «Она в молодости напивалась на съемках и пыталась залезть в постель к женатым порядочным артистам», — заявила экс-возлюбленная Прохора Шаляпина.

Журналисты пообщались с Сёминой, которая, как выяснилось, не пользуется интернетом и не знала о критике Цымбалюк-Романовской в ее сторону. «За эти слова мне надо подать на ее в суд», — высказалась тогда актриса. Она добавила, что бывшая избранница Джигарханяна занимается лишь «черными делами». Всемирную паутину Тамара Петровна назвала «помойкой», а пианистке пожелала однажды испытать настоящую любовь мужчины, хотя не считает это возможным. «Как может привлекать эта моль?» — отметила коллега режиссёра.

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