Профессор из польского Ягеллонского университета считает, что из-за вооруженного конфликта в Донбассе Польша и РФ стали врагами. По словам Анны Разьны, до 2014 года между странами складывались позитивные отношения, но затем их пути разошлись.

Польшу и Россию связывают весьма трудные исторические отношения, из-за которых поляки часто проявляли признаки русофобства. Однако до 2014 года правительства обоих государств делали все, чтобы сблизиться друг с другом. Но после последних событий в Киеве отношения поляков стали более патриотичными и украинофильскими, а также начали проявляться признаки русофобии.

Кроме того, ранее польский политик Ежи Гедройца озвучил концепцию «большой Украины» сталинско-хрущевского географического формата. Такое положение могло повлиять на национальные интересы Польши, но политик утверждал, что никакой опасности со стороны РФ для Варшавы существовать не будет.

Теперь Польша вынуждена сотрудничать с НАТО и совершенствовать свой оборонительный потенциал. Среди наиболее явных угрожающих жестов в адрес РФ названы: блокирование «Северного потока-2» и снос советских памятников, возведенных в честь солдат Красной Армии.

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