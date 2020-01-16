Власти Китая отреагировали на отставку правительства России

16.01.2020, 11:58, Разное

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан выразил позицию руководства Поднебесной по отставке российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Дипломат подчеркнул, что за время президентства Владимира Путина отношения между двумя странами стали более зрелыми и стабильными, сообщает RT. 

Шуан выразили уверенность, что связи России и КНР не подвержены изменениям на международной арене или во внутренней политике государств. Он считает, что отношения стран будут развиваться и углубляться. Напомним, что накануне правительство России подало в отставку после оглашения послания президента к Федеральному собранию. 



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