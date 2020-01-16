На строительство ледокола «Лидер» выделили 127 млрд рублей

16.01.2020, 11:58, Новости дня

Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из бюджета 127,577 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

«Осуществить в 2020-2027 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году», – передает ТАСС текст документа, подписанного 15 января и опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, государственным заказчиком строительства является госкорпорация «Росатом», застройщиком – федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.
Распоряжение стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства России.

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