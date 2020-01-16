Фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Депутаты «Единой России» единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников заседания фракции.

После «Единой России» Мишустин встретится с депутатами других думских фракций.

Во время встречи с фракцией «Единой России» Мишустин анонсировал изменения в правительстве, рассказал источник агентства.

Депутат от «Единой России» Ирина Яровая заявила в интервью РИА «Новости», что состав правительства на встрече Мишустина с фракцией не обсуждался.

Голосование по кандидатуре Мишустина в Госдуме пройдет в 14:00 по московскому времени.

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Последнее: Депутаты «Единой России» единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников заседания фракции. После «Единой России» Мишустин встретится с депутатами других думских фракций. Во время встречи с фракцией «Единой России» Мишустин анонсировал изменения в правительстве, рассказал источник агентства. Депутат от «Единой России» Ирина Яровая заявила в интервью РИА «Новости», что состав правительства на встрече Мишустина с фракцией не обсуждался. Голосование по кандидатуре Мишустина в […]