Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата фракции КПРФ Алексея Корниенко.

«По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать мне кажется», — сказал на встрече с КПРФ Мишустин, которого процитировал Корниенко.

Депутат также передал другое высказывание о пенсионной реформе кандидата в премьеры: «Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием».

По словам Обухова, Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.

«Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал Обухов в своём телеграм-канале в четверг.

Депутат отметил, что Мишустин «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации».

Ситуацию со здравоохранением Мишустин «назвал грустной, но обещал «заниматься», рассказал Обухов.

Ранее в четверг депутаты от «Единой России» в Госдуме единогласно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.

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