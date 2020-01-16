Информация о пробиотиках в интернете редко бывает корректной. Рассказываем почему

Люди должны с осторожностью подходить к поиску информации о пробиотиках в Интернете. Согласно британско-бельгийскому исследованию, которое опубликовано в журнале Frontiers in Medicine, большинство веб-страниц дает информацию из ненадежных источников, а заявления о пользе для здоровья часто не подтверждаются достаточными научными данными.
Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые могут применяться в лечебных целях. Но качественные доказательства эффективности и безопасности представлены далеко не для всех из них. Сегодня рынок пробиотиков постоянно расширяется в связи с глобализацией онлайн-продаж. У людей возникают нереалистичные ожидания относительно их положительного действия, которые подкрепляет информация из Интернета и ажиотаж в новостях.
Исследователи оценили первые 150 веб-страниц, которые открылись в результатах поиска в Google по запросу «пробиотики» в сочетании с их их происхождением и различными заболеваниями.
Для оценки убедительности научных данных, которые были найдены в Интернете, исследователи использовали Кокрейновскую библиотеку (базу данных клинических испытаний и мета-анализов). Также они проанализировали, как Google оценивает эти сайты, поскольку обычно люди не смотрят дальше первых десяти результатов.
«Большинство веб-страниц с информацией о пробиотиках поступают из коммерческих источников или новостных агентств, но они предоставляют наименее полную информацию, которая часто не включает потенциальные побочные эффекты или нормативные вопросы. Мы также находим, что многие веб-сайты ссылаются на преимущества пробиотиков при болезнях, для которых нет достаточного количества научных данных, кроме исследований на мышах», – рассказал Пьетро Гецци (Pietro Ghezzi), один из авторов исследования.
Хотя Google разработал строгие критерии ранжирования веб-сайтов, которые связаны с медициной, всегда стоит задаваться вопросом, откуда берется информация. Наличие огромного объема коммерческой информации проблематично для потребителей, которые ищут правдивые ответы, отметили исследователи.
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Последнее: Люди должны с осторожностью подходить к поиску информации о пробиотиках в Интернете. Согласно британско-бельгийскому исследованию, которое опубликовано в журнале Frontiers in Medicine, большинство веб-страниц дает информацию из ненадежных источников, а заявления о пользе для здоровья часто не подтверждаются достаточными научными данными. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые могут применяться в лечебных целях. Но качественные доказательства […]
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