«Шахтер» назвал соперников на первом тренировочном сборе

Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте назвал соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.
«Шахтер» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 20-го по 30 января и встретится с тремя соперниками:
25 января, 16.00. «Шахтер» – «Лех» (Польша);
26 января, 16.00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия);
30 января 9.00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия).
2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.
«Шахтер» ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.
Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской «Бенфикой».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте назвал соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе. «Шахтер» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 20-го по 30 января и встретится с тремя соперниками: 25 января, 16.00. «Шахтер» – «Лех» (Польша); 26 января, 16.00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия); 30 января 9.00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия). 2 февраля донецкий клуб начнет […]
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