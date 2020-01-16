«Шахтер» назвал соперников на первом тренировочном сборе

Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте назвал соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.

«Шахтер» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 20-го по 30 января и встретится с тремя соперниками:

25 января, 16.00. «Шахтер» – «Лех» (Польша);

26 января, 16.00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия);

30 января 9.00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия).

2 февраля донецкий клуб начнет второй тренировочный сбор, на котором проведет еще четыре поединка.

«Шахтер» ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Луиша Каштру 50 очков.

Также донецкий клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с португальской «Бенфикой».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте назвал соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе. «Шахтер» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 20-го по 30 января и встретится с тремя соперниками: 25 января, 16.00. «Шахтер» – «Лех» (Польша); 26 января, 16.00. «Шахтер» – «Войводина» (Сербия); 30 января 9.00. «Шахтер» – «Словацко» (Чехия). 2 февраля донецкий клуб начнет […]