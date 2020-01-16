Известны результаты первых испытаний лазерного бесконтактного УЗИ

Американские исследователи заявили, что ими были проведены первые испытания лазерного бесконтактного УЗИ на людях.

Обычно метод лазерного бесконтактного ультразвукового исследования применяют для создания снимков внутренних органов человека без оперативного вмешательства или применения ионизирующих методов, среди которых компьютерная томография и рентгенография. Известно, что УЗИ имеет также огромное количество недостатков. Его точность является невысокой, а также она вариативна и зависит от силы, с которой врач прижимает датчик к телу. Научные специалисты из Массачусетского технологического института рассказали, что в рамках эксперимента они использовали в качестве источника излучения лазер, собранный ими из коммерчески доступных компонентов.

В итоге специалисты отметили, метод является работоспособным.

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Последнее: Американские исследователи заявили, что ими были проведены первые испытания лазерного бесконтактного УЗИ на людях. Обычно метод лазерного бесконтактного ультразвукового исследования применяют для создания снимков внутренних органов человека без оперативного вмешательства или применения ионизирующих методов, среди которых компьютерная томография и рентгенография. Известно, что УЗИ имеет также огромное количество недостатков. Его точность является невысокой, а также она […]