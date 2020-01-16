Ученые разработали метод, позволяющий ИИ быстрее забывать информацию

16.01.2020, 11:52, Новости дня

Американские разработчики представили новый метод, который упростит жизнь исследователям. Его использование приводит к тому, что искусственный интеллект самостоятельно быстро забывает информацию.

На сегодняшний день искусственному интеллекту забыть ранее полученную информацию очень сложно. Чтобы забыть часть данных, специалистам приходится уделять данному процессу огромное количество времени. Они удаляют данные, а затем записывают новую информацию. Нередко эксперты тратят на это занятие недели. Недавно сотрудники Стэнфордского университета разработали новый метод, который не требует столь активного участия разработчиков. Предполагается, что новая идея позволит экономить мегаватты энергии.

Применение нового метода позволяет искусственному интеллекту самостоятельно удалять необходимую часть данных.



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