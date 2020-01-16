Представлены доказательства, что в обучении задействован весь мозг

Сотрудники Медицинского центра Джона Хопкинса сообщили, что им удалось найти доказательства того, что моторное обучение может происходить в нескольких областях мозга. Более того, оно происходит даже в тех областях, которые вовсе не связаны с моторным контролем.

Эксперты рассказали, что в ходе исследования они занимались изучением метаботропных глутаматных рецепторов, которые помогают передавать сообщения между нейронами. Эти рецепторы работают подобно антеннам, которые формируются вдоль синапсов и получают молекулярные сигналы от других нейронов. В ходе наблюдения за процессом обучения в нейронах подопытных животных специалисты учили мышей брать пищу не ртом, а лапами.

В результате выяснилось, что такое обучение увеличивает активность изучаемых рецепторов на 20%. Также эксперименты показали, что данная активность касается и тех участков мозга, которые не контролируют мышцы.

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