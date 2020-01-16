В Дагестане более ста человек госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Дагестане превысило 100 человек, сообщили в региональном минздраве.

«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека. Среди госпитализированных в ЦГБ города Кизляра 50 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вспышка инфекции связана с употреблением сырой воды.

Ситуация с ростом заболевания в Кизляре находится под контролем минздрава, ведомство отслеживает обстановку и на месте оказывает поддержку пациентам.

«Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на недопущение распространения заболевания и своевременное оказание квалифицированной помощи населению, а также обеспечение населения Кизляра качественной питьевой водой. Ведется работа по обеззараживанию питьевой воды в микрорайоне Черемушки и в целом по городу. По словам главы ведомства, в кратчайшие сроки нужно решить и вопрос с водообеспечением города. Для населения организован также подвоз воды. Жильцам домов рекомендовано провести дезинфекцию накопителей воды в своих квартирах», – пояснили в министерстве.

Минздрав призвал жителей Кизляра употреблять кипяченую или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.

В среду сообщалось, что в городскую больницу Кизляра поступили 69 человек с диагнозом острая кишечная инфекция, среди пациентов насчитывалось 38 детей.

Весной 2019 года в дагестанском Хасавюрте госпитализировали 104 человека, в том числе около 90 детей. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в Дагестане превысило 100 человек, сообщили в региональном минздраве. «Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека. Среди госпитализированных в ЦГБ города Кизляра 50 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем им оказывается в […]