Лавров оценил возможность сохранить пост главы МИД в будущем правительстве

И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности работы в будущем правительстве, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности.

«Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», – сказал Лавров в ответ на вопрос о том, какую должность он займет в новом кабмине.

Выступление дипломата проходило в филиале МГИМО МИД РФ в Ташкенте, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в кабмине, и по персональному составу, и по структуре.

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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