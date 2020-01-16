Гвинет Пэлтроу объяснила, зачем выпустила свечи с запахом своей вагины

На своем сайте Goop, посвященном здоровому образу жизни, Гвинет Пэлтроу продает спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии, БДСМ-белье, портативное биде, бумагу для самокруток с золотым напылением и другие нестандартные товары. А привлекать к ним внимание предпочитает приемами шокового маркетинга: например, поставив цену в 1000 долларов на обычную туалетную бумагу своего производства или выпустив свечи с заманчивым описанием «Они пахнут, как моя вагина».

Последний товар общественность встретила с особенным ажиотажем. Свечи стоимостью 75 долларов были моментально раскупленны на сайте, а желающие узнать интимный запах Гвинет выстроились в очередь за дополнительной партией товара.

Объяснить, зачем она прибегает к подобным провокациям, Гвинет решила во время выступления в Центре национальной федерации розничной торговли. Делясь опытом ведения бизнеса, Гвинет заявила, что считает полемику вокруг свечей здоровой, ведь все это привлекает новых клиентов на сайт.

Если вы в топе новостей и трафик на сайте растет — это отлично,

— заявила гостям лекции Гвинет.

Гвинет Пэлтроу Повышенный ажиотаж вокруг товара Гвинет считает отличным маркетинговым результатом. Однако тот факт, что именно ей, как женщине, приходится за это объясняться, — она расценивает как еще один пример ущемления прав слабого пола.

Прежде всего я — объект. Я была актрисой, очень заметной актрисой, а затем стала предпринимателем. И это направило мысли людей в неверную сторону. Люди реагируют так на мой товар, реагируя таким образом на меня — им удобно смешивать эти понятия. Я часто думаю о встречном ветре, с которым мне приходится сталкиваться, занимаясь бизнесом, и задумываюсь о том, сталкиваются ли с ним мои коллеги-мужчины. Это невероятно, через что женщинам приходится пройти,

— сказала Гвинет.

Что касается самих ароматических свечей, то они по описанию пахнут весьма приятно. В отличие от тех свечей с запахом старых креветок, потной обуви, протухших яиц или горячей брокколи, которыми Райан Рейнольдс выпроваживал засидевшихся гостей. На сайте аромат свечей Пэлтроу описывается так:

Смесь герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, сочетающихся с дамасской розой и семенем амбры, которая наводит нас на мысль о фантазии, соблазнении и утонченной теплоте.

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