Кейт Миддлтон рассказала о том, хотят ли они с принцем Уильямом еще детей

Один из фанатов герцогини Кембриджской рассказал, что три раза отправлял Кейт и принцу Уильяму поздравительные открытки с рождением детей. Миддлтон поблагодарила его за внимание и между делом отметила, что в четвертый раз вряд ли получит поздравление.

Я не думаю, что Уильям хочет еще детей, — заметила Кейт.

Напомним, визит в Брадфорд стал первым официальным выходом в свет герцогов Кембриджских после зимних каникул. Сначала Кейт и Уильям посетили City Hall на Столетней площади (Centenary Square), где их ждали молодые люди, готовые рассказать об особенностях жизни в этом городе. Далее герцог и герцогиня направились в центр Khidmat Centre, основной задачей которого является помощь наиболее уязвимым членам сообщества из этнических меньшинств. Там Уильям и Кейт присоединились к сессии с участием подопечных организации Better Start Bradford, которая реализует более 20 проектов для беременных женщин и семей.

Кейт и Уильям Кейт МиддлтонУ супругов уже есть трое детей: 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и 1,5-годовалый принц Луи. Кейт и Уильям успешно совмещают родительские и королевские обязанности.

Материнство — полезный и замечательный опыт. В то же время он иногда бывает огромной проблемой, даже для меня — у меня есть помощники, которых нет у большинства матерей. Ничто не может подготовить вас к тому ошеломляющему опыту, который вы получите, став матерью. Он полон сложных эмоций радости, усталости, любви и беспокойства. Ваша фундаментальная идентичность меняется в одночасье. До этого вы думали о себе, как о личности в первую очередь, теперь вы думаете о себе в первую очередь, как о матери. Не существует правил, нет «правильно или неправильно» — вы просто должны придумать и сделать все возможное, чтобы позаботиться о своей семье, — сказала как-то Кейт.

Кейт и Уильям с детьми

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