В Минобороны заявили о наращивании США воинского контингента на Ближнем Востоке

Вместо вывода подразделений США продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, распространенном Минобороны.
В заявлении указывается, что «вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока», передает ТАСС.
«Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом», – подчеркивается в документе.
Указывается также, что американская сторона поспособствовала обострению обстановки во всем Ближневосточном регионе вследствие убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.
Таким образом, США любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать легитимность своего присутствия на территории республики, необходимого «для сохранения возможности как можно дольше безнаказанно разграблять полезные ископаемые страны».
«Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе, строго соблюдать суверенитет государств и принципы Организации Объединенных Наций на применение силы», – подчеркивается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных сил, так как иранские силы «являются очень боеспособным противником», у которого есть «потенциал, позволяющий наносить удары по американцам».
Напомним, на площадке клуба «Валдай» пришли к выводу, что Тегеран оказался в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия в первый раз вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Всемирного банка (ВБ), заняв там 28-ю позицию. Doing Business принято считать индикатором так называемого инвестиционного климата. Россия в первый раз вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Всемирного банка (ВБ), заняв там 28-ю позицию. Doing Business принято считать индикатором так называемого инвестиционного климата. Все эти климаты, конечно, ерунда и никакого […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк / 30 декабря
- МИД потребовал не политизировать вопрос претензий ВАДА / 28 ноября
- Приставы начали розыск Ольги Бузовой из-за долгов / 24 декабря
- В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным / 26 декабря
- В РФ снова подешевел смартфон iPhone 7 / 10 января
- Франция захотела перезапустить экономические отношения с Россией / 7 января
- Гривна к доллару подорожала до 23,37 грн/$ / 20 декабря
- Путин предложил декриминализировать наказание за невозврат валютной выручки / 26 декабря