В Минобороны заявили о наращивании США воинского контингента на Ближнем Востоке

16.01.2020, 11:44, Новости дня

Вместо вывода подразделений США продолжают наращивать воинский контингент на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, распространенном Минобороны.

В заявлении указывается, что «вместо анонсированного вывода американских подразделений, который, несомненно, способствовал бы снижению напряженности в регионе, США продолжают нагнетать обстановку, наращивая свой воинский контингент в странах Ближнего Востока», передает ТАСС.

«Решительно осуждаем продолжающиеся вооруженные атаки США, нарушающие международное право, подрывающие суверенитет государств и угрожающие стабильности и безопасности в регионе в целом», – подчеркивается в документе.

Указывается также, что американская сторона поспособствовала обострению обстановки во всем Ближневосточном регионе вследствие убийства иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.

Таким образом, США любыми способами пытаются поддерживать очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать легитимность своего присутствия на территории республики, необходимого «для сохранения возможности как можно дольше безнаказанно разграблять полезные ископаемые страны».

«Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Ближневосточном регионе, строго соблюдать суверенитет государств и принципы Организации Объединенных Наций на применение силы», – подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных сил, так как иранские силы «являются очень боеспособным противником», у которого есть «потенциал, позволяющий наносить удары по американцам».

Напомним, на площадке клуба «Валдай» пришли к выводу, что Тегеран оказался в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия в первый раз вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Всемирного банка (ВБ), заняв там 28-ю позицию. Doing Business принято считать индикатором так называемого инвестиционного климата. Россия в первый раз вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Всемирного банка (ВБ), заняв там 28-ю позицию. Doing Business принято считать индикатором так называемого инвестиционного климата. Все эти климаты, конечно, ерунда и никакого […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика