Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин попал в базу «Миротворца»

Волонтеры украинского сайта «Миротворец» внесли в свою базу вероятного будущего премьер-министра России Михаила Мишустина. Его данные находятся в разделе «Чистилище».

На «Миротворце» заявляют, что будущий российский премьер «сознательно нарушил границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым» в 2015 году.

«29 июля глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. Он заявил, что интеграция налоговых органов Республики Крым в систему ФНС России прошла успешно», – цитируют волонтеры пресс-службу налоговых органов аннексированного Крыма.

Мишустина обвинили также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями президента Владимира Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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