В России приготовились к «нападению» неизвестного вируса из Китая

16.01.2020, 11:37, Разное

Российские специалисты начали подготовку к возможному проникновению неизвестного коронавируса пневмонии, появившегося в Китае. Болезнь уже пересекла границу Поднебесной и попала в Японию и Таиланд, сообщает телеканал «360».

Так, в международном аэропорту в Казани усилили санитарно-карантинный контроль. Эксперты удаленно измеряют температуру тела у пассажиров. Напомним, что вспышка вируса произошла в китайском городе Ухань. Заболели более 50 человек, один из них скончался. 



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Последнее: Российские специалисты начали подготовку к возможному проникновению неизвестного коронавируса пневмонии, появившегося в Китае. Болезнь уже пересекла границу Поднебесной и попала в Японию и Таиланд, сообщает телеканал «360». Так, в международном аэропорту в Казани усилили санитарно-карантинный контроль. Эксперты удаленно измеряют температуру тела у пассажиров. Напомним, что вспышка вируса произошла в китайском городе Ухань. Заболели более 50 […]

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