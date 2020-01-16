«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

«Справедливая Россия» высказалась положительно в отношении кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства, сообщил советник спикера Госдумы.

В Госдуме началась последняя встреча кандидата на должность главы российского правительства Михаила Мишустина с парламентскими фракциями. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин пришли на заседание фракции «Справедливая Россия», передает РИА «Новости».

В ходе встречи Мишустин заявил, что на отчете правительства в апреле представит свое видение реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»).

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со другими парламентскими фракциями. «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера. Большинство депутатов ЛДПР также решили поддержать кандидатуру Мишустина, а вот КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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