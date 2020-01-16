Володин озвучил главное напутствие депутатов Мишустину

Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный

власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы

ФНС спикер Госдумы. «Но его всегда отличала ответственность, современный

подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую

он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который

он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному

делу», – отметил Володин.

По его словам, послание президента ко многому обязывает,

требует других подходов к работе. Главное напутствие депутатов Мишустину —

реализовать озвученные главой государства цели и задачи, подчеркнул Володин.

Напомним, 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе

правительства в отставку. На вакантную должность Владимир Путин предложил

руководителя ФНС Михаила Мишустина. Накануне кандидат начал консультации с

депутатами Госдумы. Парламентарии обсудят вопрос на пленарном заседании 16

января.

Михаилу Мишустину 53 года. На государственную службу

поступил в конце 1990-х годов. В апреле 2010 года возглавил ФНС. Наблюдатели

отмечают его большие заслуги во внедрении новейших технологий в работу

ведомства.

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Последнее: Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы ФНС спикер Госдумы. «Но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к […]