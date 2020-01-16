Володин озвучил главное напутствие депутатов Мишустину

Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный
власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы
ФНС спикер Госдумы. «Но его всегда отличала ответственность, современный
подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую
он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который
он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к порученному
делу», – отметил Володин.
По его словам, послание президента ко многому обязывает,
требует других подходов к работе. Главное напутствие депутатов Мишустину —
реализовать озвученные главой государства цели и задачи, подчеркнул Володин.
Напомним, 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об уходе
правительства в отставку. На вакантную должность Владимир Путин предложил
руководителя ФНС Михаила Мишустина. Накануне кандидат начал консультации с
депутатами Госдумы. Парламентарии обсудят вопрос на пленарном заседании 16
января.
Михаилу Мишустину 53 года. На государственную службу
поступил в конце 1990-х годов. В апреле 2010 года возглавил ФНС. Наблюдатели
отмечают его большие заслуги во внедрении новейших технологий в работу
ведомства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мишустин прошел непростой путь в системе исполнительный власти, побывал на разных участках работы, прокомментировал кандидатуру главы ФНС спикер Госдумы. «Но его всегда отличала ответственность, современный подход к делу, и мы сегодня можем с уверенностью сказать, что служба, которую он возглавляет, – самая высокотехнологичная, эффективная, и коллектив, который он сформировал, – профессиональный и ответственно относится к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Украинское» шоу фриков на российском ТВ достало даже Путина / 29 ноября
- Слава Рабинович: а иностранный агент – ты / 3 декабря
- Мнение: «Следует поучиться уважению к женщинам». Москвичка о переезде в Словению / 26 ноября
- Трагически погибшему Дмитрию Марьянову 50: как живет семья после смерти актера / 2 декабря
- Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе / 19 декабря
- Вадим Манукян: «Шоу-бизнес похож на спорт с собственными интригами, скандалами и допингом» / 22 декабря
- Эксперты Forbes объяснили бессмысленность санкций против «Северного потока — 2» / 6 января
- Мнение: Украинский «переворот» в Венгрии. К управлению Государственным самоуправлением украинцев Венгрии пришли антимайдановцы / 14 декабря